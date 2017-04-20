USD1.7022
EUR1.8484
RUB0.0304
Brent52.24
WTI49.87
Золото1 274.84
S&P 500 Index2 348.69
Nikkei 22518 880.96
В мире

Сару Джессику Паркер не узнают соотечественники - ФОТО - ВИДЕО 25.04.2017 04:47

Жители Лос-Анджелеса и Нью-Йорка (США) настолько привыкли к звездам, что зачастую не обращают на них никакого внимания.

На днях звезду «Секса в большом городе» Сару Джессику Паркер не заметили в нью-йоркском метро, хотя актриса спустилась в подземку в вечернем платье.

Она воспользовалась общественным транспортом в компании с супругом, Мэттью Бродериком, и другом, телеведущим Энди Коэном. Эта компания решила таким образом добраться до одного из бродвейских театров, где они планировали посетить премьеру мюзикла Hello Dollу.

Коэн в своем Instagram опубликовал фото, свидетельствующее, что пассажиры вагона метро не обращают на них абсолютно никакого внимания.

 

C train to the opening of Hello Dolly! AND I CAN'T WAIT! #GayChristmas

Публикация от Andy Cohen (@bravoandy)

Пользуясь случаем, Сара Джессика Паркер, Энди Коэн и Мэттью Бродерик устроили настоящее шоу на перроне.

 

Act 1 x, sj

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

 

The 11 o'clock number x, sj Shot by @bravoandy

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Росбалт 

325количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомЛолита прокомментировала опубликованное СБУ откровенное фото – ФОТО – ОБНОВЛЕНОВ Петербурге задержали азербайджанца, изнасиловавшего 15-летнюю школьницуМесси стал лучшим бомбардиром в истории «Эль классико» - ВИДЕО8-летний азербайджанец включен в ТОП-100 юных шахматистов США - ФОТОНазван самый опасный алкогольный напиток в миреЭмоции «Эль-Класико» - ФОТО - ВИДЕОПодозреваемый в убийстве российского военного в Армении предстанет перед судом - ФОТО - ОБНОВЛЕНОПожар в жилом доме в Баку, есть погибшийВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогаз

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля04:47 Сару Джессику Паркер не узнают соотечественники - ФОТО - ВИДЕО03:48 СМИ: в Венесуэле еще три человека погибли в ходе массовых протестов03:19 Турция считает основанными на дезинформации слова Трампа о геноциде армян02:50 Недалеко от столицы Чили произошло землетрясение магнитудой 7,102:21 Американка побила мировой рекорд по самому длительному пребыванию в космосе - ФОТО01:52 Корея испытала первую в мире крылатую ракету с перенацеливанием в полёте - ВИДЕО01:25 101-летняя индийская бегунья преодолела стометровку00:56 Американский бомбардировщик потерпел крушение на Гуаме из-за птицы00:27 При наступлении на Ракку курды ликвидировали 311 боевиков24 апреля23:53 США ввели санкции против Сирии за химическую атаку в Идлибе23:25 Ягуб Махмудов: Нас беспокоит нежелание международной общественности видеть реалии - ФОТО22:53 Семья американца, погибшего в Донбассе, собирает деньги на похороны в сети22:25 Тиллерсон обсудит с Совбезом ООН новые санкции против КНДР21:58 В Бакинском метро поезд остановился в тоннеле21:48 В связи с ухудшением погодных условий эвакуированы более 200 нефтяников