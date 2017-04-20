Жители Лос-Анджелеса и Нью-Йорка (США) настолько привыкли к звездам, что зачастую не обращают на них никакого внимания.
На днях звезду «Секса в большом городе» Сару Джессику Паркер не заметили в нью-йоркском метро, хотя актриса спустилась в подземку в вечернем платье.
Она воспользовалась общественным транспортом в компании с супругом, Мэттью Бродериком, и другом, телеведущим Энди Коэном. Эта компания решила таким образом добраться до одного из бродвейских театров, где они планировали посетить премьеру мюзикла Hello Dollу.
Коэн в своем Instagram опубликовал фото, свидетельствующее, что пассажиры вагона метро не обращают на них абсолютно никакого внимания.
Пользуясь случаем, Сара Джессика Паркер, Энди Коэн и Мэттью Бродерик устроили настоящее шоу на перроне.
Росбалт