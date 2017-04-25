Космонавт НАСА Пегги Уитсон (Peggy Whitson) побила мировой рекорд, проведя в космосе больше времени, чем любой другой астронавт за всю историю полетов.

Об этом пишет Mashable.

По информации НАСА, Уитсон провела 534 дня, два часа и 49 минут в космосе. «Эта одна из тех поездок, которые не хочется прекращать», — написала 57-летняя американка в своем микроблоге в Twitter. Также женщина поблагодарила всех, кто помогал ей во время каждого задания.

В связи с достижением, Уитсон поздравил президент США Дональд Трамп.

Уитсон побила предыдущий рекорд, принадлежавший Джеффу Уильяму (Jeff William), который провел в полетах 534 дня, два часа и 48 минут. Ранее она уже становилась рекордсменкой, дважды руководя полетом международного космического шаттла, а также став самой пожилой женщиной, работающей космонавтом для НАСА.

Лента.ру