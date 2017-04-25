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В мире

Семья американца, погибшего в Донбассе, собирает деньги на похороны в сети 24.04.2017 22:53

Семья американского парамедика Джозефа Стоуна, погибшего при подрыве машины патруля Специальной мониторинговой миссии  ОБСЕ на Украине, собирает в интернете средства на организацию похорон.

Его брат Мэттью Стоун разместил на своей странице в Facebook ссылку на ресурс по сбору пожертвований. Как следует из публикации, размещенной от имени другого человека, Мэттью в последнее время не работал и сейчас "у него нет ресурсов, чтобы справиться с этой трагедией".

Так, брату погибшего предстоит поехать в Аризону, где живет их мать, чтобы поддержать ее. Кроме того, деньги потребуются для возвращения домой тела Джозефа Стоуна и организации похорон.

За сутки с момента запуска кампании из требуемых пяти тысяч долларов собрано 3570.

В воскресенье патруль миссии ОБСЕ подорвался в районе населенного пункта Пришиб в Донбассе. Один человек погиб, двое были ранены. Тело погибшего члена мониторинговой миссии перевезли на подконтрольную Киеву территорию.

РИА Новости

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