В США завершилось расследование происшествия на острое Гуам, в результате которого потерпел крушение бомбардировщик В-52Н.

Как сообщает Associated Press, причиной падения самолёта стала залетевшая в двигатель птица.

Инцидент произошёл 19 мая 2016 года во время учений. Сразу после взлёта самолёт начал терять тягу — и пилот принял решение вести его на посадку. Приземлившись, бомбардировщик выкатился за пределы полосы и загорелся.

Члены экипажа машины смогли вовремя покинуть кабину, среди них никто не пострадал. Известно, что стоимость самолёта составляет $112 млн.