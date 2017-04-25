USD1.7022
EUR1.8484
RUB0.0304
Brent52.24
WTI49.87
Золото1 274.84
S&P 500 Index2 348.69
Nikkei 22518 880.96
В мире

Американский бомбардировщик потерпел крушение на Гуаме из-за птицы 25.04.2017 00:56

В США завершилось расследование происшествия на острое Гуам, в результате которого потерпел крушение бомбардировщик В-52Н.

Как сообщает Associated Press, причиной падения самолёта стала залетевшая в двигатель птица.

Инцидент произошёл 19 мая 2016 года во время учений. Сразу после взлёта самолёт начал терять тягу — и пилот принял решение вести его на посадку. Приземлившись, бомбардировщик выкатился за пределы полосы и загорелся.

Члены экипажа машины смогли вовремя покинуть кабину, среди них никто не пострадал. Известно, что стоимость самолёта составляет $112 млн.

165количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомЛолита прокомментировала опубликованное СБУ откровенное фото – ФОТО – ОБНОВЛЕНОМесси стал лучшим бомбардиром в истории «Эль классико» - ВИДЕО8-летний азербайджанец включен в ТОП-100 юных шахматистов США - ФОТОВ Петербурге задержали азербайджанца, изнасиловавшего 15-летнюю школьницуНазван самый опасный алкогольный напиток в миреЭмоции «Эль-Класико» - ФОТО - ВИДЕОПодозреваемый в убийстве российского военного в Армении предстанет перед судом - ФОТО - ОБНОВЛЕНОПожар в жилом доме в Баку, есть погибшийВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогаз

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля00:56 Американский бомбардировщик потерпел крушение на Гуаме из-за птицы00:27 При наступлении на Ракку курды ликвидировали 311 боевиков24 апреля23:53 США ввели санкции против Сирии за химическую атаку в Идлибе22:25 Тиллерсон обсудит с Совбезом ООН новые санкции против КНДР21:58 В Бакинском метро поезд остановился в тоннеле21:48 В связи с ухудшением погодных условий эвакуированы более 200 нефтяников21:36 «Габала» и «Интер» получили медали - ВИДЕО21:29 Ильхам Алиев: «Азербайджан выступает глашатаем мира и безопасности на планете»21:25 Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов разошлись миром21:02 Гара Гараев: «Если я перейду в «Нефтчи», то это будет с согласия главного тренера»20:27 Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидом20:19 Известная телеведущая Кенуль Арифгызы обвинила коллег в плагиате и пристыдила их19:56 Эмили Ратаковски обнажила длинные ноги и грудь в фотосессии для глянца - ФОТО19:50 Ильхам Алиев распорядился оказать материальную помощь участникам Великой Отечественной войны19:07 Прими участие в викторине и получи возможность посетить Корею