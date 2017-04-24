USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
В мире

Северная Корея угрожает потопить американский авианосец 24.04.2017 00:58

Государственные СМИ Северной Кореи заявили, что американский авианосец "Карл Винсон", который направляется к Корейскому полуострову, может быть потоплен одним ударом.

Это заявление появилось в комментарии центральной партийной газеты "Нодон синмун", выходящей в Пхеньяне. Комментарий в центральном органе Трудовой партии Кореи размещен под статьей о посещении лидером Ким Чен Ыном свинофермы.

"Наши революционные силы готовы потопить одним ударом атомный авианосец США", - говорится в редакционном комментарии.

Такой удар по "большому зверю", гласит текст комментария, станет демонстрацией нашей военной мощи.

Другая газета, "Минджу Чосон", также пишет, что армия готова нанести беспощадные удары по врагам, после которых те не смогут оправиться.

BBC Russian

69количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Приостановлено вещание двух российских телеканалов в АзербайджанеСлезы радости и золотая медаль чемпиона Европы по дзюдо Эльхана Мамедова - ФОТОРЕПОРТАЖДевушка с разноцветной кожей добилась успеха в модельном бизнесе - ФОТОРеволюционный электрический автолёт совершил первый полёт - ВИДЕОПевицу Лолиту высадили из поезда из-за запрета въезжать в Украину - ВИДЕО«Пушечный выстрел» Назарова спасает «Ауэ» от поражения – ВИДЕОВ понедельник в республике ожидаются дожди, возможен градАбдулбари Гезель: «Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане»«Барселона» объявила, что Неймар пропустит матч с «Реалом»Казус на чемпионате Европы по дзюдо: сборная Азербайджана лишилась бронзы в командных соревнованиях из-за незнания новых правил

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 апреля00:58 Северная Корея угрожает потопить американский авианосец00:27 Ле Пен пообещала защитить Францию от «безудержной глобализации»23 апреля23:59 Экзитпол: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов во Франции - ФОТО - ОБНОВЛЕНО23:52 При нападении боевиков ИГИЛ погибли десятки иракских военных23:23 В Баку состоялось торжественное открытие Международного фестиваля Мстислава Ростроповича - ФОТО23:00 В центре Парижа начался марш протеста - ВИДЕО22:33 Шахрияр Мамедъяров вышел в лидеры Мемориала Вугара Гашимова22:00 Казус на чемпионате Европы по дзюдо: сборная Азербайджана лишилась бронзы в командных соревнованиях из-за незнания новых правил21:34 Абдулбари Гезель: «Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане»21:18 Трамп в первые сто дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 лет20:35 «Карабах» получил золотые медали – ФОТО - ВИДЕО19:48 Во французском городе Руан произошла стрельба19:14 «Зиря» и «Кяпяз» определят обладателя четвертой путевки в еврокубки18:25 19 дней до начала Игр Исламской Солидарности17:58 Приостановлено вещание двух российских телеканалов в Азербайджане