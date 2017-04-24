USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
В мире

Ле Пен пообещала защитить Францию от «безудержной глобализации» 24.04.2017 00:27

Кандидат в президенты Франции от движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая, по предварительным данным, выходит во второй тур выборов, пообещала защитить свою страну от «безудержной глобализации». Об этом сообщает Reuters.

«Этот результат — исторический, и он налагает на меня огромную ответственность за защиту французской нации, за ее единство, безопасность, культуру, процветание и независимость», — сказала Ле Пен, выступая перед своими сторонниками в Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале.

«Главное, что поставлено на карту на этих выборах, — это пугающая глобализация, которая угрожает нашей цивилизации», — добавила она, призывая французских избирателей избавиться от оков «высокомерной элиты».

По словам Ле Пен, она преодолела первый шаг к Елисейскому дворцу, передает РИА Новости. «Вы привели меня во второй тур, и я выражаю вам, мои избиратели-патриоты, свою самую глубокую благодарность. Первый этап, который должен привести к Елисейскому дворцу, пройден», — сказала она.

По мнению Ле Пен, нынешний президент Франции Франсуа Олланд допустил массу ошибок за свое пятилетнее правление, и этот период — «катастрофический». «Французы должны воспользоваться возможностью, которая открылась перед ними», — сказала она.

Во Франции в воскресенье, 23 апреля, прошел первый тур выборов президента. Согласно данным МВД после подсчета 44,89 процентов голосов, во второй тур проходят Ле Пен с результатом 24,30 процента голосов и лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, набравший 22,28 процента. Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон набирает 19,60 процента, лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 18,16 процента.

Lenta.ru

213количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Приостановлено вещание двух российских телеканалов в АзербайджанеСлезы радости и золотая медаль чемпиона Европы по дзюдо Эльхана Мамедова - ФОТОРЕПОРТАЖДевушка с разноцветной кожей добилась успеха в модельном бизнесе - ФОТОРеволюционный электрический автолёт совершил первый полёт - ВИДЕОПевицу Лолиту высадили из поезда из-за запрета въезжать в Украину - ВИДЕО«Пушечный выстрел» Назарова спасает «Ауэ» от поражения – ВИДЕОВ понедельник в республике ожидаются дожди, возможен градАбдулбари Гезель: «Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане»«Барселона» объявила, что Неймар пропустит матч с «Реалом»Казус на чемпионате Европы по дзюдо: сборная Азербайджана лишилась бронзы в командных соревнованиях из-за незнания новых правил

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 апреля00:58 Северная Корея угрожает потопить американский авианосец00:27 Ле Пен пообещала защитить Францию от «безудержной глобализации»23 апреля23:59 Экзитпол: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов во Франции - ФОТО - ОБНОВЛЕНО23:52 При нападении боевиков ИГИЛ погибли десятки иракских военных23:23 В Баку состоялось торжественное открытие Международного фестиваля Мстислава Ростроповича - ФОТО23:00 В центре Парижа начался марш протеста - ВИДЕО22:33 Шахрияр Мамедъяров вышел в лидеры Мемориала Вугара Гашимова22:00 Казус на чемпионате Европы по дзюдо: сборная Азербайджана лишилась бронзы в командных соревнованиях из-за незнания новых правил21:34 Абдулбари Гезель: «Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане»21:18 Трамп в первые сто дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 лет20:35 «Карабах» получил золотые медали – ФОТО - ВИДЕО19:48 Во французском городе Руан произошла стрельба19:14 «Зиря» и «Кяпяз» определят обладателя четвертой путевки в еврокубки18:25 19 дней до начала Игр Исламской Солидарности17:58 Приостановлено вещание двух российских телеканалов в Азербайджане