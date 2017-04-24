США ввели персональные санкции против 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра в ответ на то, что Вашингтон называет химической атакой сирийского режима против мирного населения в провинции Идлиб в начале апреля.

О расширении американских санкций против Сирии объявил министр финансов Стивен Мнучин. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло в черный список 271 сотрудника центра.

По словам Мнучина, это ученые-химики, а также работающие в смежных областях люди - власти США считают, что все они по меньшей мере с 2012 года работали над программой по изготовлению химического оружия для правительства Башара Асада. Их активы в США должны быть заморожены. Американским гражданам будет запрещено иметь с ними какие-либо отношения.

Власти США считают, что именно в этом научном центре был произведен зарин, который, по мнению Вашингтона, правительственные вооруженные силы использовали для проведения химической атаки в городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, контролируемом повстанцами.

"Эти санкции нацелены на научный центр, обеспечивший ужасную атаку диктатора Башара Асада против невинных мужчин, женщин и детей", - говорится в заявлении Мнучина, которое цитирует агентство Ассошиэйтед пресс.

Ранее в понедельник анонимный источник в правительстве США в беседе с тем же агентством рассказал, что правительство готовит новые санкции, нацеленные на сторонников Асада.

Против того же Сирийского научно-исследовательского центра еще в 2005 году вводил санкции президент Джордж Буш-младший. При президенте Бараке Обаме санкции накладывались на предположительно связанных с институтом бизнесменов и компании.

Это уже второй случай, когда Вашингтон вводит санкции против Дамаска за использование химического оружия. В январе Минфин США ввел санкции против 18 сирийских чиновников после расследования Организацией по запрещению химического оружия.

Химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб произошла 4 апреля. В результате авиаудара по контролируемому повстанцами городу погибли 87человек, среди жертв было много детей.

Западные лидеры обвинили власти Сирии в целеноправленной химической атаки на мирное население.

Асад заявил, что его армия не несет ответственности за гибель людей в Хан-Шейхуне.

Через три дня после нападения на Идлиб в ночь на 7 апреля два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс. Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.

В Кремле осудили действия США и заявили, что удары по сирийской авиабазе де-факто были нанесены в интересах запрещенных в России группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

BBC Russian