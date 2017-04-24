Служба безопасности Украины в своем официальном твиттер-аккаунте опубликовала фото певицы Лолиты с обнажившейся грудью.

Накануне украинские пограничники сняли с поезда российскую певицу и телеведущую Лолиту Милявскую, которая ехала к дочери, и запретили ей въезд на территорию страны. Инцидент произошел в пункте контроля железнодорожного сообщения Конотоп в Сумской области Украины.

На фото у певицы во время танца сбилась лямка платья и частично обнажилась грудь. Подпись к фотографии гласит: «Удачи».

В комментариях к посту большинство пользователей твиттера раскритиковали СБУ за публикацию подобного контента.

Ранее Лолита Милявская заявила, что намерена подать иск против властей Украины в Европейский суд по правам человека после того, как ее не пустили в страну.

Gazeta.ru