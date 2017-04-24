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В мире

Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидом 24.04.2017 20:27

Сегодня президент США Дональд Трамп коснулся событий, происходивших в Османской империи в начале 20 века.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на The Hill, несмотря на то, что Д.Трамп выразил соболезнования армянам США и всего мира по поводу событий 1915 года, он отказался назвать их геноцидом.

«Сегодня мы помним и чтим память тех, кто пострадал в результате Мец Егерна (Большой резни), одного из самых ужасных преступлений XX века. Я присоединяюсь к армянскому сообществу в Америке и по всему миру, оплакивая гибель ни в чем не повинных людей! Мы должны помнить об этих зверствах, чтобы не допустить их повторения. Мы приветствуем усилия турок и армян в признании и принятии во внимание болезненной истории, что является критическим шагом на пути создания основы для более справедливого и толерантного будущего», - сказал президент США.

Следует отметить, что бывший президент США Барак Обама также отказался именовать события 1915 года в Османской Турции геноцидом.

Издание отмечает, что данное заявление является жестом в сторону Турции, являющейся союзником США в НАТО и ключевым партнером в борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии.

«Недавно более 80 законодателей в США направили письмо Трампу с попыткой принудить его использовать термин «геноцид» в своем заявлении», - отмечает издание.

Р.Д., И.А.

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