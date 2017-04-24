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В мире

Дональд Трамп обратится с посланием по поводу т.н. «геноцида армян» 24.04.2017 17:14

Президент США Дональд Трамп сегодня обратится с посланием по поводу памяти т.н. «геноцида армян».

Об этом сообщил журналистам временный поверенный в делах США в Армении Рафик Мансур, передают армянские СМИ.

На вопрос, будет ли упомянуто слово «геноцид», он сказал, что не может сказать это раньше президента.

Следует отметить, что предшественник Трампа – Барак Обама в своем ежегодном послании в связи с событиями 1915 года не называл произошедшее «геноцидом».

Армения настаивает на том, что в результате т.н. «геноцида» в 1915 году в Османской империи погибло полтора миллиона армян. Турция считает эту цифру завышенной и объясняет гибель армян реалиями военного времени: армянское население Османской империи вело борьбу на стороне «Антанты» против военного блока «Тройственный союз», в который входила Османская Турция.

Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и предоставить всю информацию, которую они содержат, на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей в этой сфере. Армения инициативу игнорирует, предпочитая требовать у всего мира признания «геноцида» на основе заявлений современников.  

Армянское лобби уже много лет ведет деятельность для его признания в ряде стран мира, и конкретно президентом США.

А.А.

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