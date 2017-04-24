Глава минюста США Джефф Сешнс заявил, что Соединенные Штаты «нуждаются» в стене на границе с Мексикой. Об этом он сказал в интервью ABC News.

«Я не вовлечен в дискуссии по поводу бюджета. Но я знаю одну вещь: нам нужна эта стена (на границе с Мексикой. — «Газета.Ru»). Это позволит нам сдержать обещание, которое президент [Дональд Трамп] дал американцам. Это то, чего они хотят», — заявил Сешнс.

По его словам, Мексика заплатит за ее возведение «так или иначе».

«Я не ожидаю, что правительство Мексики даст деньги на это. Но всегда есть способы, которые мы можем применить в ситуации с торговлей, чтобы получить деньги на нее. Никаких сомнений», — добавил глава министерства.

Ранее СМИ сообщили, что демократы выразили озабоченность тратами на строительство стены с Мексикой.

Gazeta.ru