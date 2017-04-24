ВВС Израиля получили в воскресенье еще три истребителя новейшего — пятого — поколения F-35 и располагают уже пятью такими машинами из 50 заказанных в США, сообщили военные.

Пресс-служба военно-воздушных сил распространила видеозапись приземления самолетов на авиабазе Неватим в южной части страны.

Первая пара малозаметных многоцелевых истребителей, получивших имя "Адир" — "могучий" в переводе с иврита, прибыла в декабре прошлого года. Израиль остается единственным обладателем машин пятого поколения на Ближнем Востоке. Довести их до состояния готовности к боевому применению планируется к концу 2017 года, сообщали ранее представители ВВС.

Ожидается, что F-35 примут участие в воздушном параде по случаю 69-й годовщины образования Израиля. День независимости будет отмечаться 2 мая.

РИА Новости