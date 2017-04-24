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В мире

В Мексике девять человек погибли во время бандитских разборок 24.04.2017 04:48

Девять человек были убиты в результате столкновения двух враждующих бандитских группировок на границе штатов Мичоакан и Герреро в Мексике, сообщила в воскресенье генеральная прокуратура Мичоакана.

Сотрудники ведомства прибыли к месту боя в муниципии Чурумуко, обнаружив там девять трупов. Также там были найдены четыре расстрелянные автомашины.

Штаты Мичоакан и Герреро считаются одними из наиболее опасных в Мексике, что связано с деятельностью наркокартелей, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США.

РИА Новости

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