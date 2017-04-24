Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, прошедшая во второй тур выборов, назвала своего соперника — лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона "слабаком", не знающим, как решать проблему терроризма.

Такое заявление она сделала перед журналистами при посещении одного из рынков в департаменте Па-де-Кале.

"Я пришла, чтобы начать кампанию второго тура в той единственной манере, которую я знаю — на месте, с французским народом, чтобы привлечь его внимание к очень важным темам. Сегодня это терроризм. И самое мягкое, что мы можем сказать по этому вопросу, так это то, что Макрон слабак", — приводит слова Ле Пен агентство Рейтер.

Также политик прокомментировала воскресное заявление своего противника. Выступая перед своими сторонниками после объявления предварительных результатов первого тура, Макрон сказал, что намерен через две недели стать президентом "патриотов" перед лицом угрозы прихода к власти "националистов".

"Макрон ни в коей мере не патриот. Макрон не проявил ни малейшего признака патриотизма. Он абсолютно истеричный, радикальный сторонник европейской интеграции, он выступает за полное открытие границ, он говорит, что нет французской культуры, в общем, нет ни одной сферы, в которой он бы проявил хотя бы каплю патриотизма", — отметила Ле Пен в эфире телеканала CNEWS.

Ранее лидер "Национального фронта" сравнивала Макрона с известным американским актером бельгийского происхождения Жан-Клодом Ван Даммом. По ее словам, "мы ничего не понимаем в том, что он говорит или чего он хочет, но когда мы понимаем, это вызывает беспокойство". В ответ Макрон заявил, что понимает, что говорит его соперница, и борется с этим, "потому что это объективно вызывает беспокойство".

По итогам первого тура президентских выборов во второй тур проходят основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который набрал 23,75% голосов, и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен с 21,53%. Голосование пройдет 7 мая.

РИА Новости