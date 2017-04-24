В Тель-Авиве палестинец напал на прохожих, ранив четверых израильтян.

Сообщается, что утром в воскресенье 18-летний палестинец, вооруженный кусачками, набросился на прохожих у входа в гостиницу, а затем на набережной, и нанес колотые раны четверым пожилым израильтянам.

Им оказана первая помощь, после чего их отправили в больницу. Сообщается, что их жизнь вне опасности.

Представитель полиции сообщил, что совершено террористическое нападение, нападавший арестован и допрашивается. Нападение произошло на улице Яркон в центральной части Тель-Авива.

Ранее в тот же день власти сообщили об аресте шестерых израильтян, в том числе двух военнослужащих, подозреваемых в нападениях на арабов с использованием холодного оружия, совершенных на почве ненависти.

Им также предъявлены обвинения в терроризме.

BBC Russian