Работа весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была приостановлена в понедельник днем из-за прозвучавшего в ходе обсуждения предложения поставить вопрос о вотуме недоверия главе Ассамблеи Педро Аграмунту после поездки в Сирию.

Сам Аграмунт, открывая весеннюю сессию ПАСЕ, заявил что его поездка в Сирию была ошибкой. «Позвольте мне заявить следующее: эта поездка была ошибкой, я это признаю, учитывая последствия», - сказал он, передает РИА «Новости».

Он также принес извинения за поездку и отсутствие заблаговременного информирования о визите. По словам главы ПАСЕ, он «недооценил реакцию на это посещение в рядах Ассамблеи. «С самого начала я провел 50 поездок, и ни одна из них не ставила передо мной такого рода вопросы», - сказал Аграмунт.

Он пояснил, что, по его мнению, его визит в Сирию стал объектом манипуляций со стороны СМИ.

«Третья ошибка, хотя это не входило в мои обязанности, заключалась в том, что наш визит стал объектом манипуляций со стороны российских СМИ… Мои заявления в Сирии стали своего рода препятствием к тому, чтобы она (поездка) рассматривалась только как поездка испанского сенатора и не была выражением поддержки режима (президента Сирии Башара) Асада», - сказал глава ПАСЕ.

После этого выступления представители политгрупп ПАСЕ стали требовать от главы Ассамблеи поставить вопрос о вотуме недоверия. В результате из-за резких выступлений Аграмунт объявил, что прерывает заседание на 10 минут.

В истории ПАСЕ вопрос о вотуме недоверия в такой форме ставится впервые.

В конце марта депутаты от всех четырех фракций Государственной Думы и члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, в том числе Аграмунт, посетили Сирию. Делегацию возглавлял вице-спикер нижней палаты парламента, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

В том же месяце Аграмунт заявил, что надеется на возвращение России в ассамблею до конца его председательства, то есть в течение года.

ВЗГЛЯД