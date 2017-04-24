В ОБСЕ заявили, что погибший при подрыве автомобиля миссии в Донбассе был гражданином США, передает РИА «Новости» заявление первого заместителя главы миссии Александра Хуга.

«В результате взрыва погиб один член патруля, гражданин Соединенных Штатов Америки. Два другие члена патруля — гражданин Германии и Чехии — направлены в больницу в Луганск для дальнейшего медицинского осмотра», — заявил Хуг.

Ранее глава МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко сообщил, что погибший в результате подрыва автомобиля сотрудник СММ ОБСЕ в Донбассе оказался гражданином Великобритании.

Канцлер Германии Ангела Меркель также подтвердила, что гражданка страны получила ранения при подрыве автомобиля ОБСЕ.

Gazeta.ru