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В мире

В центре Парижа завершилась акция протеста, манифестанты расходятся 24.04.2017 02:19

Акция протеста на площади Бастилии в центре Парижа завершилась, после того как полиция разблокировала группу протестующих, манифестанты начинают покидать площадь.

Движение транспорта по-прежнему перекрыто, станция метро не работает на вход и выход.

Ранее с площади увезли в машине скорой помощи раненного в голову участника протеста без сознания.

Полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. Протестующие несколько раз кидали в полицию палки и пустые бутылки.

Аналогичный сегодняшнему митинг протеста против выборов "Ночь баррикад" прошел в субботу. Тогда там собрались свыше 2 тысяч человек. Полиция разогнала их при помощи слезоточивого газа.

Во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов.

РИА Новости

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