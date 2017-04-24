Акция протеста на площади Бастилии в центре Парижа завершилась, после того как полиция разблокировала группу протестующих, манифестанты начинают покидать площадь.

Движение транспорта по-прежнему перекрыто, станция метро не работает на вход и выход.

Ранее с площади увезли в машине скорой помощи раненного в голову участника протеста без сознания.

Полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. Протестующие несколько раз кидали в полицию палки и пустые бутылки.

Аналогичный сегодняшнему митинг протеста против выборов "Ночь баррикад" прошел в субботу. Тогда там собрались свыше 2 тысяч человек. Полиция разогнала их при помощи слезоточивого газа.

Во Франции в воскресенье прошел первый тур президентских выборов.

РИА Новости