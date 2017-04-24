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В мире

Макрон призвал французов объединиться вокруг него 24.04.2017 01:48

Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон, вышедший во второй тур выборов президента, призвал избирателей объединиться вокруг его кандидатуры во втором туре.

В воскресенье вечером Макрон выступил перед своими сторонниками, поблагодарив их за поддержку в первом туре выборов, заявив, что избиратели "массово" проголосовали за него и вывели его в лидеры голосования.

"В этот день, 23 апреля, народ Франции высказал свое мнение", — заявил он, обращаясь к сторонникам, которые в ответ скандировали "Макрон – президент!".

"Начиная уже с этого вечера я должен пойти дальше и объединить вокруг себя всех французов", — заявил Макрон.

Он также отметил, что осознает возложенную на него ответственность в этот сложный период, когда Франция сталкивается с вызовами терроризма, социальных и экономических проблем.

По его словам, за год, прошедший со времени создания его политического движения "Вперед", удалось "изменить лицо политической жизни Франции". Он поблагодарил своих бывших соперников, в частности, Франсуа Фийона и Бенуа Амона за то, что те призвали своих сторонников голосовать за него во втором туре выборов президента.

Макрон вырвался вперед на выборах во Франции, обходя лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которое отвечает за организацию и подведение итогов голосования. По данным на 22.34 по местному времени (22.34 мск), после подсчета 26,1 миллионов бюллетеней (около 70%), Макрон получает 23,11%, Ле Пен — 23,08%.

РИА Новости

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