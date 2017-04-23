USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
В мире

Спецназ Йемена задержал ряд главарей «Аль-Каиды» 23.04.2017 00:54

Спецназ Йемена совместно с авиацией аравийской коалиции провёл спецоперацию, в результате которой были задержаны несколько главарей "Аль-Каиды".

По информации, представленной в штабе коалиции, в ночь на 22 апреля йеменский спецназ захватил технику, оружие и взрывчатку, которые предназначались для совершения террористических актов. Также состоялся арест нескольких главарей "Аль-Каиды", большинство из которых являются наёмниками из других стран.

Напомним, в Йемене уже третий год продолжаются противостояния между шиитскими мятежниками-хуситами и правительством, поддержку которому оказывает коалиция во главе с Саудовской Аравией.

191количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Златан Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы - ФОТОСын Криштиану Роналду забил со штрафного в стиле отца - ВИДЕОЭльхан Мамедов стал чемпионом Европы!Девушки Пхеньяна - ФОТОВ Германии протестировали летающий электромобиль с вертикальным взлетом - ВИДЕОДиректор Товузского филиала «Azərsığorta» найдена мертвой в своем кабинетеУстановлена личность убитого в Армении российского военного - ОБНОВЛЕНОТаркан о концерте в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1»: «Волнуюсь…» - ФОТОНазаров спас свою команду от пораженияВ Турции автомобильное колесо влетело в аптеку - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 апреля02:19 Известный саксофонист Кенни Джи сыграл на высоте 9 км - ВИДЕО01:50 Король Саудовской Аравии учредил центр нацбезопасности и уволил нескольких министров01:21 В Краматорске семилетний мальчик нашёл у школы коробку с 14 гранатами00:54 Спецназ Йемена задержал ряд главарей «Аль-Каиды»00:24 Власти Эквадора сообщают о десятках погибших от наводнений с начала года22 апреля23:58 Мемориал Гашимова: Мамедъяров сыграл вничью с Карякиным, Раджабов продолжает – ОБНОВЛЕНО23:57 Мексиканский наркобарон Команданте Бык убит в перестрелке с силами правопорядка23:28 В США подросток повис на мосту на одной руке ради эффектного фото - ФОТО22:55 На вокзале в Париже полицейские задержали мужчину с ножом - ФОТО - ВИДЕО22:27 В Румынии двое подростков погибли в результате схода лавины22:00 Десятки тысяч людей по всему миру вышли на «Марш в поддержку науки»21:35 Луис Энрике: для «Барсы» нет лучшего места для победы, чем «Сантьяго Бернабеу»21:06 Установлена личность убитого в Армении российского военного - ОБНОВЛЕНО20:43 Сергей Карякин: «Если «Карлсен» болеет за «Реал», то я буду за «Барселону»19:59 Эльхан Мамедов стал чемпионом Европы!