Спецназ Йемена совместно с авиацией аравийской коалиции провёл спецоперацию, в результате которой были задержаны несколько главарей "Аль-Каиды".

По информации, представленной в штабе коалиции, в ночь на 22 апреля йеменский спецназ захватил технику, оружие и взрывчатку, которые предназначались для совершения террористических актов. Также состоялся арест нескольких главарей "Аль-Каиды", большинство из которых являются наёмниками из других стран.

Напомним, в Йемене уже третий год продолжаются противостояния между шиитскими мятежниками-хуситами и правительством, поддержку которому оказывает коалиция во главе с Саудовской Аравией.