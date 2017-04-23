Власти Эквадора сообщили в субботу о десятках погибших в результате мощных наводнений и оползней в стране с начала года.

По данным министерства по управлению рисками южноамериканской страны, общее число погибших составило 32 человека, 40 получили ранения и один пропал без вести. Только в течение апреля погибли 16 человек, пострадали 32 тысячи домов, передает канал Telesur.

В общей сложности наводнения и оползни, вызванные сильными дождями, затронули 140 тысяч жителей страны. Самыми пострадавшими стали провинции Гуаяс и Манаби.

РИА Новости