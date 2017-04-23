USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
В мире

Власти Эквадора сообщают о десятках погибших от наводнений с начала года 23.04.2017 00:24

Власти Эквадора сообщили в субботу о десятках погибших в результате мощных наводнений и оползней в стране с начала года.

По данным министерства по управлению рисками южноамериканской страны, общее число погибших составило 32 человека, 40 получили ранения и один пропал без вести. Только в течение апреля погибли 16 человек, пострадали 32 тысячи домов, передает канал Telesur.

В общей сложности наводнения и оползни, вызванные сильными дождями, затронули 140 тысяч жителей страны. Самыми пострадавшими стали провинции Гуаяс и Манаби.

РИА Новости

123количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Златан Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы - ФОТОСын Криштиану Роналду забил со штрафного в стиле отца - ВИДЕОЭльхан Мамедов стал чемпионом Европы!Нападение питбуля на трехлетнего ребенка попало на видео - ВИДЕОДевушки Пхеньяна - ФОТОВ Германии протестировали летающий электромобиль с вертикальным взлетом - ВИДЕОДиректор Товузского филиала «Azərsığorta» найдена мертвой в своем кабинетеТаркан о концерте в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1»: «Волнуюсь…» - ФОТОУстановлена личность убитого в Армении российского военного - ОБНОВЛЕНОНазаров спас свою команду от поражения

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 апреля00:24 Власти Эквадора сообщают о десятках погибших от наводнений с начала года22 апреля23:57 Мексиканский наркобарон Команданте Бык убит в перестрелке с силами правопорядка23:28 В США подросток повис на мосту на одной руке ради эффектного фото - ФОТО22:55 На вокзале в Париже полицейские задержали мужчину с ножом - ФОТО - ВИДЕО22:27 В Румынии двое подростков погибли в результате схода лавины22:00 Десятки тысяч людей по всему миру вышли на «Марш в поддержку науки»21:35 Луис Энрике: для «Барсы» нет лучшего места для победы, чем «Сантьяго Бернабеу»21:06 Установлена личность убитого в Армении российского военного - ОБНОВЛЕНО20:43 Сергей Карякин: «Если «Карлсен» болеет за «Реал», то я буду за «Барселону»19:59 Эльхан Мамедов стал чемпионом Европы!19:31 Шахрияр Мамедъяров: «Хочу бороться за «шахматную корону»18:57 Чингиз Абдуллаев: «Ситуация в «Нефтчи» намного лучше, чем в других клубах»18:53 Директор Товузского филиала «Azərsığorta» найдена мертвой в своем кабинете18:48 Сын Криштиану Роналду забил со штрафного в стиле отца - ВИДЕО17:28 Девушки Пхеньяна - ФОТО