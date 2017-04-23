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В мире

При нападении боевиков ИГИЛ погибли десятки иракских военных 23.04.2017 23:52

По меньшей мере десять иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" на правительственный конвой в западной части Ирака, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на командование.

"Боевики ИГИЛ, вооруженные винтовками и реактивными установками атаковали мирных жителей и военный транспорт, который перевозил солдат рядом с (городом) Рутба", — сообщил подполковник.

"Они убили по меньшей мере десять человек и ранили 20", — заявил он.

Другие официальные лица подтвердили агентству информацию о нападении и данные по погибшим.

РИА Новости

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