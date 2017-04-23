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В мире

Революционный электрический автолёт совершил первый полёт - ВИДЕО 23.04.2017 09:00

Полностью электрический летающий автомобиль совершил свой первый пробный полёт в Германии.

Этот тип автомобилей обещает совершить революцию перемещения людей на земле.

Компания Lilium разработавшая автолёт убеждена, что их разработка способна изменить лицо транспорта будущего, позволив быстро путешествовать между городами на совершенно экологически чистом авиатранспорте.

Благодаря нескольким электрическим двигателям с управляемым вектором тяги, Lilium Jet садится и взлетает вертикально, как вертолёт, но использует привычное крыло самолёта для низкошумного и эффективного перемещения по воздуху. Заявленный запас лёта на батареях составляет 300 км, при этом скорость перемещения, по уверениям разработчиков, будет не менее 300 км/ч. Прототип, разработанный в Мюнхене, имеет двухместную кабину, но Lilium строит планы и на более вместительные версии автолёта. Причём, такие транспортные средства могут быть как в личной собственности, так и каршеринговые или наёмные по принципу Uber.

Для сравнения разработчики автолёта рассчитали, что на их модели поездка из аэропорта JFK в Нью-Йорке обойдётся всего в $6, время в пути составит пять минут, а на наземном такси тоже самое –$73 и 55 минут.

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