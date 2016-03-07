Уроженка Ганы Энам Хейкинз, страдающая нарушением кожной пигментации, смогла стать моделью.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

The Secret Of Change is to Focus all of your Energy not on Fighting the Old, But on Building the New. #Enam Heikeens Honya Photo credit @eemmax_experience Model @Enamvigh #Birthdayinfour(4)days Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Сен 11 2016 в 6:26 PDT

По слова Энам, симптомы редкого заболевания витилиго проявились, когда ей было семь лет. Первые светлые пятна возникли на руках и со временем распространились по всему телу.

Too many people Undervalue what they are, And Overvalue what they're Not . #Be who you are, cos whom you are makes a difference. #Enam Heikeens Honya Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Июл 2 2016 в 4:48 PDT

"Одноклассники боялись проходить мимо меня. Они думали, что я заразная", — утверждает девушка. Энам пыталась скрыть следы болезни, но она прогрессировала: "Я не могла ничего спрятать, все мое лицо было усыпано пятнами".

To change your physical surroundings you must first overcome them in your mind. Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Мар 6 2016 в 10:48 PST



По окончании школы проблемы Энам не закончились: ей не везло в личной жизни, поскольку молодых людей отталкивала ее внешность. "Я была страшно угнетена, но пять лет назад я решила покончить с этим", — призналась девушка.

Pains makes You Stronger, Fear makes you Braver, Heartbreaks make you Wiser. #Enam Heikeens Honya Публикация от Enam Vi (@enamvigh) Авг 22 2016 в 10:03 PDT

Во время обучения в колледже Энам посетила конференцию по витилиго. Там на нее обратили внимание представители нескольких модельных агентств. Сегодня она регулярно снимается в модных журналах и имеет солидное портфолио. "Я хочу, чтобы в модной индустрии поняли, что вес, цвет кожи и внешность совсем не важны. Все могут заниматься тем, чем занимаюсь я", — считает Энам.

РИА Новости