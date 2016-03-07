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В мире

Девушка с разноцветной кожей добилась успеха в модельном бизнесе - ФОТО 23.04.2017 08:00

Уроженка Ганы Энам Хейкинз, страдающая нарушением кожной пигментации, смогла стать моделью.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

 

 

По слова Энам, симптомы редкого заболевания витилиго проявились, когда ей было семь лет. Первые светлые пятна возникли на руках и со временем распространились по всему телу.

"Одноклассники боялись проходить мимо меня. Они думали, что я заразная", — утверждает девушка. Энам пыталась скрыть следы болезни, но она прогрессировала: "Я не могла ничего спрятать, все мое лицо было усыпано пятнами".

 

To change your physical surroundings you must first overcome them in your mind.

Публикация от Enam Vi (@enamvigh)


По окончании школы проблемы Энам не закончились: ей не везло в личной жизни, поскольку молодых людей отталкивала ее внешность. "Я была страшно угнетена, но пять лет назад я решила покончить с этим", — призналась девушка.

 

Pains makes You Stronger, Fear makes you Braver, Heartbreaks make you Wiser. #Enam Heikeens Honya

Публикация от Enam Vi (@enamvigh)

Во время обучения в колледже Энам посетила конференцию по витилиго. Там на нее обратили внимание представители нескольких модельных агентств. Сегодня она регулярно снимается в модных журналах и имеет солидное портфолио. "Я хочу, чтобы в модной индустрии поняли, что вес, цвет кожи и внешность совсем не важны. Все могут заниматься тем, чем занимаюсь я", — считает Энам.

РИА Новости 

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