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В мире

В Мексике начались беспорядки после убийства одного из лидеров наркокартеля 23.04.2017 05:20

Массовые перекрытия дорог и поджоги охватили в субботу к вечеру мексиканский город Рейноса в штате Тамаулипас после ликвидации в столкновении с военными одного из лидеров наркокартеля "Залив" Хулиана Лойсы Салинаса.

Об этом сообщил представитель сил безопасности штата Луис Родригес Суарес.

Лойса по прозвищу "Команданте Бык" был застрелен военными в Рейносе в субботу рано утром. Он входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе.

"Мы насчитали 32 блокады (дорог), 11 из них были организованы с помощью поджога машин, было девять поджогов торговых точек, еще было подожжено 18 пустырей", — заявил Родригес журналистам.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видны сожженные автобусы и автомобили, а также сгоревшие здания. Пользователи отмечают, что Рейноса погрузилась в хаос.

Министерство внутренних дел штата Тамаулипас в свою очередь выступило с предупреждением к гражданам не посещать Рейносу в связи с резким обострением ситуации после ликвидации Лойсы.

Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей "Лос-Сетас" и "Залив" в контроле над поставками наркотиков в США.

РИА Новости

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