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В мире

Во французском городе Руан произошла стрельба 23.04.2017 19:48

Один человек пострадал в результате стрельбы во французском городе Руан, сообщает местная газета Actu.

Инцидент произошел в воскресенье в центре региона Нормандия на северо-западе страны. Ранение ноги получил 36-летний мужчина, его доставили в больницу. На место прибыли сотрудники полиции и пожарные.

Как сообщает газета со ссылкой на очевидцев, злоумышленник скрылся с места преступления.

По данным издания, возможной причиной инцидента мог стать конфликт между знакомыми. Полиция начала расследование инцидента.

Сегодня во Франции усилены меры безопасности в связи с проходящими выборами президента, на пост главы государства претендуют 11 кандидатов.

РИА Новости

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