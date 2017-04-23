Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана у северной оконечности острова Минданао (Филиппины) в 112 км восточнее города Суригао.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:19 мск в воскресенье землетрясения имел координаты 9.52 градуса северной широты и 126.46 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Интерфакс