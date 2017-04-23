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В мире

Саудовский король назначил послом в США своего сына 23.04.2017 04:18

Король Саудовской Аравии Салман назначил нового посла страны в Вашингтоне, им стал сын короля принц Халед.

Об этом передает агентство Франс Пресс.

"Принц Абдуллах бен Фейсал бен Турки снят с поста посла в США. Послом назначен принц Халед бен Салман бен Абдель-Азиз", — говорится в королевском декрете. Принц Абдуллах занимал эту должность чуть более года.

Как сообщил глава саудовско-американского комитета по связям с общественностью (SAPRAC) Салман аль-Ансари, принц Халед — пилот ВВС Саудовской Аравии, принимавший участие в операциях антиигиловской коалиции.

Новое назначение было сделано в рамках целой серии перестановок, произведенных королем в субботу. Он отстранил от должности министра по делам государственной службы и командующего армии, сменил министра информации, создал центр национальной безопасности и назначил нового главу генерального инвестиционного управления страны (SAGIA).

РИА Новости

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