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В мире

Грузинская оппозиция потребовала провести референдум об изменении конституции 23.04.2017 03:16

Оппозиционная партия "Движение за свободу - Европейская Грузия", отколовшаяся в начале этого года от "Единого национального движения", призвала премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили назначить референдум, чтобы узнать мнение населения в связи с запланированными поправками в Конституцию страны.

"Инициатива "Европейской Грузии" - провести плебисцит по двум главным вопросам конституционных поправок: по вопросу порядка избрания президента и системы парламентских выборов", - заявил один из лидеров партии, бывший спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе журналистам в субботу.

По его же словам, голосование не будет связано с дополнительными расходами, поскольку его можно провести во время выборов в органы местного самоуправления, которые должны состояться осенью 2017 года.

"Если у премьера и у сегодняшней власти не хватит политического мужества спросить о мнении у грузинского народа, "Европейская Грузии" выражает готовность начать политические консультации с политическими партиями и с президентом с целью сбора подписей для проведения плебисцита", - сказал Бакрадзе.

Интерфакс

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