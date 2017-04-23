USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
В мире

Ахмадинежад не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты Ирана 23.04.2017 15:04

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, не попавший в число кандидатов на выборах главы государства, заявил, что не намерен поддерживать никого из политиков, претендующих на этот пост, сообщает агентство Франс Пресс.

В четверг иранское МВД заявило, что окончательными кандидатами на пост президента Ирана стали шесть человек. В число кандидатов на выборах главы государства вошел, в частности, действующий президент Ирана Хасан Роухани. Ахмадинежад и его бывший заместитель Хамид Багхаи (Hamid Baghaie), также подавшие заявку на участие в выборах, не были допущены к президентской гонке.

"Мы прямо заявляем, что не поддержали и не будем поддерживать ни одного из кандидатов на предстоящих выборах", — цитирует агентство письмо, подписанное экс-президентом Ирана и его заместителем.

Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.

РИА Новости

228количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Сын Криштиану Роналду забил со штрафного в стиле отца - ВИДЕОЭльхан Мамедов стал чемпионом Европы!Девушки Пхеньяна - ФОТОДиректор Товузского филиала «Azərsığorta» найдена мертвой в своем кабинетеСлезы радости и золотая медаль чемпиона Европы по дзюдо Эльхана Мамедова - ФОТОРЕПОРТАЖУстановлена личность убитого в Армении российского военного - ФОТО - ОБНОВЛЕНОЛуис Энрике: для «Барсы» нет лучшего места для победы, чем «Сантьяго Бернабеу»«Пушечный выстрел» Назарова спасает «Ауэ» от поражения – ВИДЕОНазаров спас свою команду от пораженияДевушка с разноцветной кожей добилась успеха в модельном бизнесе - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 апреля15:56 Неизвестные напали на здание консульства Турции в Салониках, сообщили СМИ15:04 Ахмадинежад не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты Ирана14:27 «Барселона» объявила, что Неймар пропустит матч с «Реалом»14:06 Певицу Лолиту высадили из поезда из-за запрета въезжать в Украину - ВИДЕО13:45 Samsung провалила своевременные поставки Galaxy S812:55 «Пушечный выстрел» Назарова спасает «Ауэ» от поражения – ВИДЕО12:43 ВС Армении за сутки обстреляли позиции азербайджанской армии 114 раз11:24 Слезы радости и золотая медаль чемпиона Европы по дзюдо Эльхана Мамедова - ФОТОРЕПОРТАЖ10:44 Во Франции открылись участки для голосования на выборах президента09:00 Революционный электрический автолёт совершил первый полёт - ВИДЕО08:00 Девушка с разноцветной кожей добилась успеха в модельном бизнесе - ФОТО07:00 У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,906:00 СМИ: КНДР пригрозила Австралии ядерным ударом05:20 В Мексике начались беспорядки после убийства одного из лидеров наркокартеля04:47 У Филиппин произошло сильное землетрясение