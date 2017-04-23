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В мире

Во Франции в воскресенье пройдет первый тур президентских выборов 23.04.2017 02:48

Первый тур президентских выборов пройдет в воскресенье во Франции.

Избирательные участки откроются по всей стране в 8:00 по местному времени (9:00 по Москве). Их работа завершится в 19:00 (20:00 по Москве), однако в некоторых крупных городах они будут открыты на час дольше.

В общей сложности в борьбе за пост президента страны принимают участие 11 кандидатов: Жан Лассаль (независимый кандидат), Николя Дюпон-Эньян (движение "Вставай, Франция!"), Жак Шеминад (партия "Солидарность и прогресс"), Франсуа Аселино (партия "Народный республиканский союз"), Филипп Путу ("Новая антикапиталистическая партия"), Эмманюэль Макрон (движение "Вперед"), Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), Бенуа Амон ("Социалистическая партия"), Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция"), Натали Арто (партия "Рабочая борьба") и Марин Ле Пен (партия "Национальный фронт").

Французские СМИ отмечают, что публикация любой информации о предварительных результатах выборов запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.

По итогам первого тура выборов главы государства должны определиться два кандидата, которые наберут наибольшее число голосов. Они выйдут во второй тур и продолжат борьбу за президентский пост.

Эксперты отмечают, что исход первого тура президентских выборов до сих пор остается неопределенным, в частности, из-за высокого процента сомневающихся избирателей. Так, результаты проведенного за менее чем две недели до выборов опроса свидетельствовали, что треть французов все еще не решила, за кого отдать свой голос на выборах.

Согласно последним опросам, фаворитами президентской гонки остаются четыре кандидата - Макрон, Ле Пен, Фийон и Меланшон. Однако в течение апреля позиции кандидата от движения "Вперед" и представителя ультраправых, которые до этого лидировали со значительным отрывом в предвыборных опросах, начали ослабевать. В свою очередь, поддержка Фийона и Меланшона выросла и, таким образом, они приблизились к Макрону и Ле Пен.

Тем не менее, за два дня до первого тура Макрон сохранял лидерство, свидетельствовали данные опроса компании Elabe. Поддержать его были готовы на тот момент 24% избирателей, тогда как в поддержку Ле Пен высказались 21,5%. За Фийона был готовы проголосовать 20% респондентов, а за Меланшона - 19,5%.

Опрос был проведен до теракта, происшедшего в Париже 20 апреля, после которого Фийон, Ле Пен и Макрон отменили все планировавшиеся на пятницу предвыборные мероприятия. Меланшон счел это решение неверным, пояснив, что "нельзя прерывать наши демократические процессы. Нужно показать, что насилие не одержит верх над нашей республикой". Пятница была заключительным днем, когда разрешалось проводить предвыборную агитацию перед первым туром.

Всего во Франции насчитывается около 45,6 млн избирателей. Еще около 1,3 млн французов, проживающих за рубежом, могут также принять участие в голосовании.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на 5 лет и может быть переизбран один раз.

Второй тур президентских выборов запланирован на 7 мая.

Интерфакс

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