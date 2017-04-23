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В мире

Известный саксофонист Кенни Джи сыграл на высоте 9 км - ВИДЕО 23.04.2017 02:19

В субботу во время рейса авиакомпании Delta, следовавшего из Тампы в Лос-Анджелес, бортпроводница объявила о сборе денег на борьбу с раком.

На борту находился также известный саксофонист Кенни Джи, который решил мотивировать пассажиров пожертвовать средства на благотворительность.

 

Музыкант объявил, что сыграет для пассажиров, если они соберут 2000 долларов. Американцы не упустили возможности послушать известного музыканта и жертвовали деньги, пока Кенни Джи исполнял мелодии на саксофоне, прохаживаясь по салону самолёта. 

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