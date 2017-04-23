В субботу во время рейса авиакомпании Delta, следовавшего из Тампы в Лос-Анджелес, бортпроводница объявила о сборе денег на борьбу с раком.
На борту находился также известный саксофонист Кенни Джи, который решил мотивировать пассажиров пожертвовать средства на благотворительность.
One of my @Delta #jetdrag2017 teammates gets @kennyg to help raise $ for @AmericanCancer , @ItsBMcKnight wanna help me one up them? pic.twitter.com/JL0dN6SuSP— Alexander Endo (@alexanderENDO) 22 апреля 2017 г.
This is what we got in return @Delta @kennyg pic.twitter.com/k8OnKLIMY7— Astrid Loch (@astrid_loch) 22 апреля 2017 г.
Музыкант объявил, что сыграет для пассажиров, если они соберут 2000 долларов. Американцы не упустили возможности послушать известного музыканта и жертвовали деньги, пока Кенни Джи исполнял мелодии на саксофоне, прохаживаясь по салону самолёта.