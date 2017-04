В субботу во время рейса авиакомпании Delta, следовавшего из Тампы в Лос-Анджелес, бортпроводница объявила о сборе денег на борьбу с раком.

На борту находился также известный саксофонист Кенни Джи, который решил мотивировать пассажиров пожертвовать средства на благотворительность.

One of my @Delta #jetdrag2017 teammates gets @kennyg to help raise $ for @AmericanCancer , @ItsBMcKnight wanna help me one up them? pic.twitter.com/JL0dN6SuSP