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В мире

Samsung провалила своевременные поставки Galaxy S8 23.04.2017 13:45

Множество покупателей нового смартфона Galaxy S8 от южнокорейской компании Samsung не смогут получить гаджеты вовремя.

Об этом сообщает агентство Ёнхап.

По его информации, у производителя не получилось рассчитать объемы спроса на устройства и вовремя организовать поставки нужного числа аппаратов.

Возможность предзаказать Galaxy S8 появилась у жителей Южной Кореи 7 апреля. Покупателям обещали доставить телефоны в течение 11 дней, необходимых для регистрации телефонов у операторов связи.

Число заказов достаточно быстро перевалило за миллион, и Samsung оказалась не в состоянии выполнить их все в кратчайшие сроки. Кроме того, в настоящее время на всех клиентов не хватит и специальных рекламных подарков, поэтому их пока получат лишь выбравшие смартфон раньше других.

22 апреля производитель объявил, что сроки регистрации Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus с объемом памяти 64 Гб продлены до 30 апреля. Это сделано «из-за дисбаланса запасов по цвету или моделям в розничных торговых сетях». Отмечается, что из 1,04 миллиона предзаказанных телефонов у мобильных операторов пока были зарегистрированы только 400 тысяч.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе также была продлена регистрация на модели с памятью объемом 128 Гб. Из-за этого клиенты могут получить предзаказанные смартфоны позже, чем те, кто купит гаджеты в розничных магазинах.

Samsung представила смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus 29 марта на презентации в Нью-Йорке. Оба гаджета получили загнутый по краям дисплей с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960х1440 пикселей. У старшей модели диагональ экрана составила 6,2 дюйма, а у младшей — 5,8 дюйма.

Lenta.Ru

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