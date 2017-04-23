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В мире

В Краматорске семилетний мальчик нашёл у школы коробку с 14 гранатами 23.04.2017 01:21

В Краматорске семилетний мальчик обнаружил у школы коробку с 14 гранатами.

Об этом сообщается на сайте национальной полиции Донецкой области Украины.

"Сегодня вечером мальчик нашел на прилегающей территории школы коробку с гранатами. На месте работают взрывотехники", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 19.15 в правоохранительные органы обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что ее сын нашел около школы предметы, похожие на гранаты.

К месту происшествия сразу же выехали правоохранители и оцепили территорию. По предварительной информации, в коробке находятся семь гранат РГД-5 и семь гранат Ф-1.

РИА Новости

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