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В мире

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии близ Голанских высот 22.04.2017 00:13

Израильская авиация нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии в районе Хан-Арнаба в провинции Кунейтра, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Вражеские самолеты Израиля запустили две ракеты с оккупированной территории в 18.45 по одной из позиций нашей армии. Что привело к материальным потерям",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, удар был нанесен в момент отражения атак террористов на позиции сирийской армии в окрестностях Кунейтры.

"Эти действия не остановят борьбу наших вооруженных сил с террористическими группировками, которые близки к Израилю",- добавил источник.

Ранее пресс-служба армии Израиля сообщала, что израильские войска обстреляли приграничные районы Сирии, откуда ранее в пятницу были выпущены несколько минометных снарядов по контролируемой еврейским государством части Голанских высот. Израильские военные предполагают, что сирийский обстрел не был преднамеренным и носил характер случайного перелета снарядов в ходе боев между правительственными силами и отрядами оппозиции.

РИА Новости

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