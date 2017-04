Один из самых разыскиваемых мексиканских наркобаронов Хулиан Мануэл Лойса Салинас по прозвищу Команданте Бык был убит в перестрелке гангстеров с силами правопорядка.

Команданте Бык возглавлял наркокартель "Залив", который считают одним из основных поставщиков наркотических веществ в США. "Залив" и располагается в штате Тамаулипас на мексикано-американской границе и конкурирует с другим наркокартелем "Ло-Сетас".

See this cartel boss. He's hiding, his group falling apart. When US media focuses in on one, Mexico forced to react. https://t.co/H7oZZOaYun