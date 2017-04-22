18-летний подросток из США повис на высоте 80 метров на известном мосту Биксби-крик в Калифорнии, США.

Данте Вордлоу сказал, что он был полностью уверен в своих силах, хотя и понимал, что если упадет, то разобьётся насмерть. Об этом сообщает Mirror Online.

Пока Данте фотографировался, его заметил полицейский вертолёт, проверяющий местность у моста. Стражи порядка бросились на помощь подростку, но, к счастью, она ему не понадобилась.

Данте уже не первый раз покоряет вершины ради эффектных снимков.