Сегодня днём на Северном вокзале в Париже неизвестный мужчина с ножом приблизился к сотрудникам полиции.

Сообщения об этом и видео задержания появились в соцсетях.

#URGENTE

UN HOMBRE ES NEUTRALIZADO EN UNA ESTACIÓN DE PARÍS CUANDO SE ACERCABA CON UN CUCHILLO A LA POLICÍA: pic.twitter.com/91ix3Gjfr4 — Nueva Alerta (@NuevaAlerta) 22 апреля 2017 г.

​

Несмотря на то что сотрудники правоохранительных органов быстро задержали мужчину, на вокзале началась паника. Людей эвакуировали со станции.

В настоящее время уточняются подробности произошедшего.