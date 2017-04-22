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В мире

У Канарских островов паром врезался в пристань - ФОТО - ВИДЕО 22.04.2017 10:24

У одного из Канарских островов паром, направлявшийся по маршруту Гран-Канария — Тенерифе, врезался в пристань, сообщает La Vanguardia.

Когда судно выходило из порта Лас-Пальмас, на корабле внезапно отключилось электричество, что привело к невозможности включения двигателей. В связи с этим паром по течению отнесло к пристани.

При столкновении на борту находились 140 человек. Некоторые из пассажиров получили легкие ранения.

В результате инцидента пристань и паром получили серьезные повреждения. Полиция и экстренные службы работают на месте происшествия.

РИА Новости

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