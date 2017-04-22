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В мире

В Китае экс-чиновник получил штраф в 36,5 миллиона долларов 22.04.2017 08:00

Бывший сотрудник Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) Фэн Сяошу оштрафован на 251 миллион юаней (36,47 миллиона долларов) за незаконные действия с акциями, передает агентство Синьхуа со ссылкой на регулятора.

По словам официального представителя CSRC Чжан Сяоцзюня, в отношении Фэн Сяошу также введен пожизненный запрет на участие в операциях на рынке ценных бумаг. Были конфискованы его незаконно полученные доходы в размере 248 миллионов юаней (36,03 миллиона долларов).

Фэн Сяошу также являлся сотрудником фондовой биржи Шэньчжэня, он от имени тещи и своей сестры входил в пай тех компаний, которые планировали совершить выход на биржу. После выхода на биржу, Фэн Сяошу продавал их акции и получал прибыль.

Ранее в конце марта Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая оштрафовала жителя Шанхая Сянь Яня на 503 миллиона долларов за манипуляции с ценными бумагами в период с января 2014 по июнь 2016 года, когда он занимался, в частности, инсайдерской торговлей. Сумма наказания включает в себя сам штраф и ту незаконную прибыль, которую он обязан вернуть государству. Сянь Яню пожизненно запрещено заниматься торговлей ценными бумагами на китайском фондовом рынке.

РИА Новости

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