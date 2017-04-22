В Северной Корее все самое лучшее: великий вождь и дети великого вождя, идея чучхе, демократия и конечно же девушки.

Зарубежным корреспондентам редко удается попасть в КНДР, но в апреле 2017 года журналистов и фотографов позвали на очень важный праздник — 105-летие со дня рождения вечного президента Ким Ир Сена. Праздничный парад, большущие ракеты, яркие платья, начищенные значки и выглаженные рубашки — в эти весенние дни столица страны стала еще краше, а солнце по традиции стало светить ярче.



В фоторепортаже — девушки Пхеньяна, естественно, самые красивые в мире.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: «Газета.Ru»