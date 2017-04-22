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В мире

С начала протестов в Венесуэле задержаны почти 1,3 тысячи человек 22.04.2017 04:55

Общее число задержанных с начала массовых акций протеста в Венесуэле составляет почти 1,3 тысячи человек, сообщил в своем микроблоге в Twitter глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум" Альфредо Ромеро.

"С 4 апреля по настоящее время было 1289 арестов за участие в протестах", — написал Ромеро.

Ранее сообщалось о 585 задержанных.

В ночь на пятницу после протестов в районе Паррокия-дель-Валье начались грабежи торговых заведений. Прокуратура начала расследование по факту гибели там сразу 11 человек.

Массовые протесты в Венесуэле идут с 4 апреля, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

РИА Новости

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