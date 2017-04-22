Прокуратура Бельгии заявила о пяти задержанных по подозрению в терроризме в ходе спецоперации, сообщает агентство RTL.

По данным агентства, пять человек были взяты под стражу во время обысков, проведенных в ночь с четверга на пятницу в брюссельском регионе в рамках "террористического досье". Это не связано с атаками в Париже и Брюсселе, в том числе, на Елисейских полях, сообщил бельгийский федеральный прокурор.

Это досье является "совершенно отличным от документов, касающихся атак в Париже 13 ноября 2015 года, в Брюсселе/Завентеме 22 марта 2016 года и нападения 20 апреля в Париже", говорится в заявлении прокуратуры. При этом, "в интересах следствия" более подробная информация не предоставляется.

РИА Новости