Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что его страна не собирается выходить из Европейского Союза, но многое должно измениться.

"Мы остаемся в ЕС, но многие вещи должны измениться", — заявил Джентилони в интервью изданию Washington Post.

Джентилони также отметил, что ЕС нужно выработать альтернативную стратегию по решению вопроса беженцев. "Нам нужна альтернативная стратегия. Мы работаем над политическими мерами, чтобы вернуть беженцев, которые приезжают в Ливию, обратно в те африканские страны, откуда они приехали", — сообщил премьер-министр.

По словам премьер-министра, на данный момент "очень мало сделано" для решения проблемы беженцев. Он добавил, что отчасти основное бремя лежит на Италии и Греции.

РИА Новости