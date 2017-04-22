USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
В мире

Италия не покинет Евросоюз, заявил премьер страны 22.04.2017 03:19

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что его страна не собирается выходить из Европейского Союза, но многое должно измениться.

"Мы остаемся в ЕС, но многие вещи должны измениться", — заявил Джентилони в интервью изданию Washington Post.

Джентилони также отметил, что ЕС нужно выработать альтернативную стратегию по решению вопроса беженцев. "Нам нужна альтернативная стратегия. Мы работаем над политическими мерами, чтобы вернуть беженцев, которые приезжают в Ливию, обратно в те африканские страны, откуда они приехали", — сообщил премьер-министр.

По словам премьер-министра, на данный момент "очень мало сделано" для решения проблемы беженцев. Он добавил, что отчасти основное бремя лежит на Италии и Греции.

РИА Новости

144количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Вера Брежнева: «Лучшие друзья девушек – это азербайджанцы!» - ФОТОНазвано время открытия новой станции метро в Баку - КАРТАРоман Бабаян об армянских террористах, убивавших турок: «Они были народными мстителями» – ВИДЕО - ФОТОСергей Карякин: «Я еще не видел азербайджанца, который поддерживал Карлсена» - ФОТО - ВИДЕОБросившегося на рельсы в Бакметрополитене наркомана ввели в искусственный сонТаркан выступит в рамках Гран-при Азербайджана «Формула-1» – ВИДЕОЗвезде «Великолепного века» Халиту Эргенчу вручена премия International Icon Award - ФОТООдин день в хостеле Freedom глазами репортеров 1news.az – ФОТО - ВИДЕОАзербайджанская девочка заставила расчувствоваться турецкого премьера – ФОТО – ВИДЕОНазарбаев об Астане: «Лицо помыли, а задница дырявая!»

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 апреля03:19 Италия не покинет Евросоюз, заявил премьер страны02:48 Трамп подписал указ о пересмотре налогового регулирования02:19 Нападение питбуля на трехлетнего ребенка попало на видео - ВИДЕО01:53 Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Фонда молодежи в новом составе - ФОТО01:39 В Гяндже 75-летняя женщина совершила суицид01:16 СМИ назвали имя нового постпреда России при ООН00:45 СМИ: китайские самолеты перестали летать в КНДР00:13 ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии близ Голанских высот21 апреля23:42 В Афганистане при атаке боевиков на военную базу погибли более 50 человек23:13 В Сирии силы США уничтожили связанного с терактом в ночном клубе в Стамбуле боевика22:48 Суд в США приговорил обвиняемого в кибермошенничестве Селезнева к 27 годам22:22 Ученые: Бассейны опаснее, чем кажется22:00 Лавров и Тиллерсон по телефону обсудили отношения России и США21:37 «Солнце взойдет»: Видео маленькой сирийки, улыбающейся, превозмогая боль, вызвало большой резонанс в Сети - ВИДЕО20:34 Артур Расизаде вновь избран председателем Наблюдательного совета ГНФАР