Еще одна перестрелка произошла в центре Парижа в районе Елисейских полей.
Об этом сообщает агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Информации о новых пострадавших и жертвах пока нет.
Ранее в четверг в центре французской столицы произошла стрельба. В результате происшествия погибли двое сотрудников полиции. Сообщалось, что нападавших было двое. Один из них был убит, второй сбежал.
В центре города проходит спецоперация. Полиция не исключает, что стрельба была терактом.
Инцидент произошел за два дня до президентских выборов во Франции.
РИА Новости