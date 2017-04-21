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В мире

В центре Парижа произошла вторая перестрелка 21.04.2017 00:47

Еще одна перестрелка произошла в центре Парижа в районе Елисейских полей.

Об этом сообщает агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Информации о новых пострадавших и жертвах пока нет.

Ранее в четверг в центре французской столицы произошла стрельба. В результате происшествия погибли двое сотрудников полиции. Сообщалось, что нападавших было двое. Один из них был убит, второй сбежал.

В центре города проходит спецоперация. Полиция не исключает, что стрельба была терактом.

Инцидент произошел за два дня до президентских выборов во Франции.

РИА Новости

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