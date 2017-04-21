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В мире

Роухани вошел в число кандидатов на выборы президента Ирана 20.04.2017 22:53

Действующий президент Ирана Роухани вошел в число кандидатов на выборах главы государства, заявка бывшего президента Махмуда Ахмадинежада не одобрена.

Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

Как сообщило иранское МВД, окончательными кандидатами на пост президента Ирана стали шесть человек: Хасан Роухани, Мостафа Ака-Мирсалим (Mostafa Aqa-Mirsalim), Ишхак Джахангири (Es'haq Jahangiri), Мохаммад Бакер Калибаф (Mohammad Baqer Qalibaf), Сейед Ибрагим Раиси (Seyyed Ebrahim Raeisi), Мостафа Хашеми-Таба (Mostafa Hashemi-Taba).

Президентские выборы в Иране планируется провести 19 мая 2017 года. Президентом страны станет кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из кандидатов, состоится второй тур выборов.

РИА Новости

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