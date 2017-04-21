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В мире

Для автомобилей придумали зонт – ВИДЕО 21.04.2017 11:24

Американская компания Lanmodo разработала многофункциональное устройство под названием All-in-One Wireless Automatic Car Tent, которое вовсе не так бесполезно, как может показаться.

Как передает 1news.az со ссылкой на портал «Популярная механика», необычная конструкция представляет собой своеобразный зонт для автомобиля, который заодно может использоваться в качестве палатки или даже экрана для проектора. Прежде всего, All-in-One Wireless Automatic Car Tent предназначен защищать кузов автомобиля от осадков, солнечного света, птичьего помета, листьев, наконец, от всевозможного мусора. При этом зонт дешевле и удобнее в обращении, чем традиционные чехлы на кузов.

Устройство устанавливается на крышу автомобиля с помощью присоски и удерживается с помощью фиксирующих лент, которые можно закрепить на дверных ручках или зеркалах. Каркас автомобильного зонта не касается кузова и лакокрасочное покрытие не портит. Раскладывается All-in-One Wireless Automatic Car Tent автоматически, а управляется с помощью пульта дистанционного управления. Но и это еще не все.

Чтобы устройство можно было использовать отдельно от автомобиля, к нему можно будет приобрести напольные кронштейны. С ними All-in-One Wireless Automatic Car Tent превращается в пляжный зонтик или навес, под которым можно спрятаться от дождя. Более того, зонт может трансформироваться в палатку, в которой будет даже зарядное устройство для гаджетов. Наконец, зонт может служить экраном для проектора.

Теперь Lanmodo собирает деньги на коммерческое производство All-in-One Wireless Automatic Car Tent с помощью краудфандинговой платформы. В случае успеха автомобильный зонт-навес-палатка-экран будет продаваться по цене от 200 до 400 долларов в зависимости от комплектации.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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