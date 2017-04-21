Федеральный суд в Сиэтле приговорил гражданина России Романа Селезнева к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил судья Ричард Джонс, Селезнев «посвятил жизнь» преступлениям и пытался мешать правосудию «на каждом повороте». Он также назвал «экстремальным» нанесенный Селезневым ущерб.

Селезнев незадолго до заседания суда дал признательные показания. Тем не менее прокуроры просили для него 30 лет заключения.

В августе 2016 года суд присяжных признал россиянина виновным в кибермошенничестве. Ущерб, нанесенный Селезневым, оценили в $170 млн.

Gazeta.ru