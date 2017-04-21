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В мире

«Солнце взойдет»: Видео маленькой сирийки, улыбающейся, превозмогая боль, вызвало большой резонанс в Сети - ВИДЕО 21.04.2017 21:37

Эта девочка только начинает жить, но ей уже знакомы страх и боль – она живет в Сирии в разгар беспощадной войны. Ее голова забинтована, на лице пластырь, но она все равно улыбается - несмотря на изнуряющую боль, невзирая на пережитая страдания, воспоминания о которых навсегда останутся в ее памяти.

В Сирии в прошедшую субботу была предпринята атака на мирное население, эвакуируемое из шиитских сел в Эль-Фуа и Кефрайя, в результате взрыва погибли 126 человек, в том числе, 68 детей.

Как сообщает CNN Türk, десятки детей получили ранения. В их числе – эта маленькая девочка, на долю которой выпало отвечать за преступления взрослых. Тяжело раненная, она была доставлена в больницу.

За шесть лет боевых действий в Сирии погибли сотни тысяч человек, тысячи остались без крыши над головой. Жертвами беспощадной войны стали сотни ни в чем неповинных людей – детей, женщин, стариков. Точные цифры, несомненно, куда более катастрофичны, и за ними скрывается чья-то несчастная и безвозвратно потерянная жизнь.

…А девочка на видео все равно улыбается. Эта чудесная малышка словно знает: какой бы хмурой ни была ночь войны, утро мира обязательно наступит, на небе взойдет солнышко, и лицо ее озаряется лучезарной улыбкой.

Ф.Багирова

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