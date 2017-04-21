Премьер-министр Албании Эди Рама не исключил объединения с непризнанным Косово в случае, если его страна не будет принята в Европейский Союз (ЕС). Об этом, как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, заявил сам глава Кабинета министров.

«В случае если перспектива интеграции Западных Балкан в ЕС продолжит «бледнеть», нельзя исключать объединения страны с Косово», - приводит слова Рамы македонский телеканал ALSAT-M.

«Это не мое желание, но возможная опция на случай «закрытых дверей» ЕС, - подчеркнул албанский премьер. - Некоторые националисты (в Албании) желают видеть Албанию, объединенную с Косово».

По оценке председателя правительства, единственно возможным способом сохранения мира и сотрудничества на Балканах является ясная европейская перспектива.

«Никто не стремится к малым союзам, все заинтересованы в большом Союзе (Европейском), - продолжил Рама. - Но если нет надежды, нет перспективы и места, тогда малые союзы не исключаются».

«Отказ от дальнейшего расширения ЕС может привести к дестабилизации всей Европы», - предупредил премьер-министр.

Официальный статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз Албания получила 24 июня 2014 года.

Ялчин Алиев, Э.Т.